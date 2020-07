Lazio, Inzaghi verso il Verona: "Gara impegnativa, ma vogliamo chiudere al meglio" (Di sabato 25 luglio 2020) Giornata di viglia per Simone Inzaghi e la sua Lazio, che si apprestano a far visita al Verona riveLazione del campionato con la qualificazione in Champions già in tasca dopo la vittoria nell'ultimo turno con il Cagliari. Queste le parole del tecnico ai canali ufficiali del club biancoceleste: "Sappiamo che avremo una partita impegnativa contro un avversario che ha fatto molto bene - ha spiegato Inzaghi - Cercheremo di fare un'ottima partita indipendentemente dalla classifica e dagli... Leggi su 90min

