L’annuncio di God of War 2 e Silent Hill su PS5 è vicino? (Di sabato 25 luglio 2020) Sony ha ancora qualche asso per la manica? Sembra che nel prossimo State of Play arriverà l’annuncio di God of War 2 e di Silent Hill su PS5 L’estate all’insegna della next-gen non sembra essere ancora finita. Infatti diversi rumor indicano che Sony abbia ancora delle bombe da annunciare nel vociferato State of Play di agosto. I rumor sono davvero tanti, ma vi ricordiamo che nessuno di essi è ufficiale quindi prendete tutto con le pinze. A quanto pare però nelle prossime settimane potremmo assistere ad almeno due grossi annunci: God of War 2 e Silent Hill. Al prossimo State of Play verranno annunciati God of War 2 e Silent Hill per PS5, ci possiamo fidare? Questa volta la voce arriva dal canale Youtube Moore’s Law is Dead. Il content ... Leggi su tuttotek

