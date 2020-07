Juve, Douglas Costa è un flop: in tre anni 43 partite out per infortunio (Di sabato 25 luglio 2020) La Juventus deve fare i conti con il flop Douglas Costa: il brasiliano ha saltato ben 43 partite per infortunio in tre anni Tuttosport questa mattina si interroga sul costo di Douglas Costa in relazione alle partite giocate negli ultimi tre anni. Comprato per 46 milioni dal Bayern Monaco nel 2017, negli ultimi tre anni il brasiliano ha saltato 43 partite per infortunio, ne ha giocate 52 dall’inizio e soltanto 15 integralmente. Alla Juve Costa 7 milioni netti più bonus a stagione: forse un lusso eccessivo Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

