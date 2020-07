Indagato il governatore Fontana nell'inchiesta camici in Lombardia (Di sabato 25 luglio 2020) Coinvolta ula società gestita dal cognato del governatore, di cui la moglie di Fontana detiene il 10%. Per i pm si sarebbe trattato di un'assegnazione senza gara, avvenuta in conflitto di interessi Leggi su tg.la7

fattoquotidiano : Camici alla Lombardia, indagato il governatore della Regione Attilio Fontana - Agenzia_Ansa : Fornitura di camici in #Lombardia, indagato il governatore #Fontana #ANSA - petergomezblog : Camici alla Lombardia dal cognato, indagato il governatore della Regione Attilio Fontana - LDistratta : Linea della difesa: non sapeva di avere un cognato. #Fontana #Lombardia #Lega #Legaladrona - ricrrooll : RT @AlbertoAirola: E adesso basta prendersela col governo. -