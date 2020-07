Incidente prima di andare al mare per la conduttrice: “Sono caduta e poi finita in ospedale” (Di sabato 25 luglio 2020) “Succede che volevo andare al mare, ma sono caduta dalle scale e sono finita in ospedale”. Così la conduttrice e inviata esordisce nella didascalia dell’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram scattata proprio in ospedale. Per fortuna niente di preoccupante, come poi si appresta a specificare. “Ma non è grave, solo doloroso. All’ospedale di Trapani sono stati bravissimi e io li ringrazio di cuore. Mandatemi energie positive, che noi a Napoli abbiamo quelle strane credenze. Tutto è bene quel che poteva andare male”, conclude con un po’ di ironia. Brutta caduta, insomma, per Roberta Rei, la conduttrice e inviata de Le Iene che ha subito informato i suoi follower dell’accaduto. ... Leggi su caffeinamagazine

Barnabi86 : @BetodiModena @newsmarijuanait @unmagroio A me hanno tolto la patente perché una settimana prima di un incidente, n… - mariannaurszula : RT @Gigithebeast1: 'Se un giorno dovessi avere un incidente che mi dovesse costare la vita vorrei che fosse sul colpo' la profezia di #Ayr… - DublencoIgor : RT @Gigithebeast1: 'Se un giorno dovessi avere un incidente che mi dovesse costare la vita vorrei che fosse sul colpo' la profezia di #Ayr… - lisadagliocchib : RT @Gigithebeast1: 'Se un giorno dovessi avere un incidente che mi dovesse costare la vita vorrei che fosse sul colpo' la profezia di #Ayr… - News_24it : LATINA - Era solo questione di tempo, anche a Latina il primo incidente col monopattino elettrico: ferito un ragazz… -