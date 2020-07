Il gioco totale fa bene a questo Napoli? Meglio un sano contropiede (Di sabato 25 luglio 2020) E ora tutti addosso a Sarri. Nemmeno a vedere se gli toccherà il trionfo, vincendo Champions e scudetto, o la sconfitta più amara, perdendoli entrambi. O una via di mezzo buona per far discutere scambisti e modulatori di gioco. E ora anche tutti addosso a Gattuso, che dovrebbe far giocare la sua squadra come il Real di fronte alla Catalogna e guai se non gli riesce nonostante le ansiogene grida a bordo campo. Giudizi anticipati, detti a mezza voce, in attesa delle conferme e dell’avevo detto io. Ci sono tutti gli ingredienti per un frullato, dove si mischiano grandi acquisti, grandi cessioni e piccolo calcio soporifero di fine e strambo campionato. In spiaggia (per chi se lo può permettere) a sentire telecronache e processi in pantaloncini. benedetto Barça, facciamo presto. A Napoli vogliamo sapere se ... Leggi su ilnapolista

