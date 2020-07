Il censimento secondo Donald Trump (Di sabato 25 luglio 2020) Trump ha deciso di escludere gli immigrati privi di documenti dal calcolo ufficiale per il conteggio dei seggi. Questo ha sollevato molti dubbi su come l’amministrazione Trump regolerà i risultati del censimento. L’ordine del censimento di Trump Con un ordine esecutivo siglato questa settimana, il presidente Trump vuole escludere gli immigrati privi di documenti dal … Leggi su periodicodaily

Con un ordine esecutivo siglato questa settimana, il presidente Trump vuole escludere gli immigrati privi di documenti dal calcolo ufficiale del numero di seggi che ogni Stato ottiene al Congresso. Tu ...

Covid, emergenza spettacolo: «In Umbria pochissimi hanno ripreso a lavorare»

«Temiamo che questa prima parte di ripresa, difficile e parziale, vada a coinvolgere solo un numero limitatissimo di personale del settore culturale. I comparti che rischiano di chiudere i battenti so ...

