Ida Platano e le rose anonime | Ex dama di Uomini e Donne ha un nuovo amore? (Di sabato 25 luglio 2020) Ida Platano durante la giornata di ieri si mostra all’interno delle sue storie Instagram ringraziano un ammiratore segreto e le rose anonime ricevute direttamente in negozio. La ex dama di Uomini e Donne sta pian piano riprendendo la sua vita in mano dopo la chiusura definitiva con Riccardo Guarnieri. La coppia alcuni mesi fa sembrava pronta al grande passo del matrimonio che, lo stesso cavaliere le aveva proposto durante una puntata del talk show. Qualcosa però, dopo la quarantena ha spinto i due a discutere nuovamente per ogni cosa arrivando al punto di capire che, non poteva funzionare. La forte incompatibilità caratteriale infatti, non ha dato scampo alla loro storia d’amore che per diversi anni ha avuto dei tira e molla sia ... Leggi su giornal

