I sondaggi premiano FdI: è a soli 5 punti dalla Lega, mai così in alto (Di sabato 25 luglio 2020) FdI, con il 18% mai registrato prima nei sondaggi, è a soli 5 punti dalla Lega di Matteo Salvini: è quanto emerge da una rilevazione di Ipsos, a firma Nando Pagnoncelli, pubblicata sul quotidiano Il Corriere della Sera, al termine di una settimana politica caratterizzata dall’accordo del Consiglio Ue sul Recovery Plan. L’indice di gradimento del governo segna un aumento di 4 punti, passando da 57 a 61, il livello più elevato del Conte-bis. Anche il gradimento del premier fa segnare un aumento, passando da 63 a 65, avvicinandosi al picco di 66 raggiunto lo scorso aprile, nel pieno dell’emergenza sanitaria Legata alla diffusione del coronavirus. Stessa tendenza per leader e capideLegazione della maggioranza, mentre ... Leggi su giornalettismo

Sondaggio Ipsos, la partita europea sul recovery fund premia Conte e il governo. Per quanto riguarda i partiti FdI si avvicina alla Lega. Il s ondaggio Ipsos per il Corriere della Sera del 25 luglio m ...Il record storico, per Fratelli d’Italia, almeno nei sondaggi, è arrivato proprio nella settimana che sembrava dovesse essere la più favorevole al governo, con il via libera a Recovery Fund al termine ...