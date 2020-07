I partigiani si abbuffano di pastasciutta per festeggiare la caduta del fascismo (Di sabato 25 luglio 2020) Come in “Miseria e nobiltà” di Totò (nella foto una scena famosissima), ma con una venatura di grande malinconia, più che di ironia, i partigiani italiani (o coloro che ancora si definiscono tali) oggi si sono dati appuntamento davanti alla pastasciutta per una grande abbuffata. Festeggiano, in tutta Italia, la caduta di Benito Mussolini. Pensate un po’. Una cosa attuale, si fa per dire, un evento di riconciliazione, si fa ancora per dire, avvenimento peraltro foriero di eventi poco dignitosi e violenti, come l’arrivo di Badoglio. Il 25 luglio del 1943 il Gran Consiglio del fascismo decise la deposizione di Benito Mussolini e la caduta del Governo Fascista dopo 21 anni, l’arresto di Mussolini e la conseguente nomina da parte del ... Leggi su secoloditalia

