GP Andalusia, Qualifiche MotoGP: Quartararo in pole, Marquez si arrende (Di sabato 25 luglio 2020) Non ha lasciato spazio a nessuno 'El Diablo' Quartararo che dopo la vittoria di domenica scorsa, continua la sua persona scalata al successo che lo vede adesso lanciato verso un'altra vittoria nella ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

SkySportMotoGP : Qualifiche del GP d'Andalusia, Marc Marquez si ferma e rientra ai box: poco dopo arriva l'ufficialità del ritiro.… - SkySportMotoGP : Jerez: #FP4, qualifiche e la pole LIVE! Diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno #SkyMotori #AndaluciaGP… - SkySportMotoGP : ? Marquez torna ai box dopo pochi giri Le qualifiche LIVE ? - motograndprixit : #MotoGP | Gp @circuitodejerez Qualifiche: @Petrux9 , “Abbiamo problemi in frenata” - - LiveGPit : #Moto2 GP Andalusia, qualifiche: prima pole per Marco Bezzecchi Di @scalerandi_g -

“Ci ho provato, quando hai passione per qualcosa ci devi provare, è la mia mentalità. Questo pomeriggio ho sentito subito che succedeva qualcosa , non so se era un nervo ma il braccio rimaneva senza f ...Il re delle pole position continua ad essere lui, Fabio Quartararo. Nella seconda gara in sette giorni a Jerez il talentino francese del team Petronas Yamaha ha conquistato la sua seconda partenza al ...