Genoa, Nicola: «Pagata la qualità dell’Inter. Salvezza? Ce la suderemo» (Di sabato 25 luglio 2020) Davide Nicola ha parlato al termine della sfida persa contro l’Inter: le dichiarazioni dell’allenatore del Genoa Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro l’Inter. PRESTAZIONE – «Abbiamo pagato la qualità dell’Inter. La partita era stata impostata per alzare le pressioni, e i ragazzi hanno dato tutto. Sul primo gol avremmo potuto fare meglio, abbiamo avuto delle occasioni con Jagiello e Rovella, che ha sbagliato un po’ la scelta. La squadra ha giocato per fare punti, senza timore reverenziale. Ma la qualità dell’Inter non è di poco conto». Salvezza – «L’ho già detto dal mio arrivo: dovremo sudarcela fino all’ultimo. La ... Leggi su calcionews24

“La prestazione di stasera non è stata negativa ma la qualità dell’Inter è stata decisiva. La squadra ha dato tutto per fare punti e per non avere timore reverenziale ma in alcune circostanze non siam ...In rete anche Sanchez. Tre punti pesanti. Il Genoa resta a + 4 ma il Lecce gioca domani. Brescia già retrocesso, Parma già salvo L'Inter espugna il Ferraris e torna al secondo posto in classifica. Son ...