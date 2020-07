Genoa-Inter, Lukaku cala il tris e chiude la partita (VIDEO) (Di sabato 25 luglio 2020) L’Inter cala il tris e Romelu Lukaku firma la doppietta. Nel match contro il Genoa, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i nerazzurri concludono in bellezza allo scadere del recupero grazie al centravanti belga che, parte da centrocampo, arriva in area di rigore e dribbla sia Romero che Goldaniga e infila la sfera in buca d’angolo con un sinistro a giro. Leggi su sportface

