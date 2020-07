Formula 1: aggiunti al calendario Imola, Portimao e Nurburgring (Di sabato 25 luglio 2020) Cambia ancora il calendario della Formula 1. Cancellati gli appuntamenti in Brasile, Usa e Messico, aggiunti Imola, Portogallo e Germania Dopo 14 anni, la Formula 1 torna ad Imola. La notizia arriva dopo un altro cambiamento del calendario stagionale del Mondiale, stravolto dal Coronavirus. Sono stati infatti cancellati i Gp di Brasile, Usa e Messico. Al posto di questi tre, sono stati aggiunti tre appuntamenti europei. Imola, Portimao, in Portogallo, e il Nurburgring, in Germania. Con quest’ultima decisione, la Formula 1 conferma la scelta di correre soltanto in Europa per il 2020. L’autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, riaprirà a distanza di 14 anni ... Leggi su zon

Arriva l'ufficialità per altri due Gp in questo Mondiale 2020 di Formula 1 con l'aggiunta di Portimao ed il Nurburgring, arrivando a quota 13 al momento

Il Mondiale di Formula Uno si arricchisce di un nuovo Gran premio in Italia: dopo quello storico di Monza e l'aggiunta, novità assoluta, del circuito del Mugello, in Toscana, la Fia comunica che le mo

Arriva l'ufficialità per altri due Gp in questo Mondiale 2020 di Formula 1 con l'aggiunta di Portimao ed il Nurburgring, arrivando a quota 13 al momento