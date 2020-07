"Ecco perché Conte lecca-lecca Berlusconi". Fonti riservate: il vero obiettivo politico del premier (Di sabato 25 luglio 2020) Giuseppe Conte non è stupido. Dunque ha paura. Pensa al futuro prossimo e a quello remoto. Perciò sta lusingando in pubblico e in privato l'opposizione per garantirsi un salvacondotto. Ha un bisogno disperato di Berlusconi e dei suoi parlamentari che, quando attraverserà sulla corda dell'acrobata le aule parlamentari, gli reggano la rete della salvezza come pompieri di New York. Una per l'immediato. Ma più ancora in prospettiva futura. Vuole legare a sé stesso, almeno per una cavigliuccia, l'opposizione quando teme di dover sopportare l'ira popolare per le sue promesse da peracottaro glorioso. Ce la farà? Mah. Guai però a sottovalutare Conte. È arrivato a Palazzo Chigi senza alcuna cultura storica, né pratica politica, ma con denti da iena ridens. Sembra a tutti un ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché CORONAVIRUS: FUMO, vogliono VIETARLO pure all'APERTO. Ecco perché gli EPIDEMIOLOGICI INSISTONO iLMeteo.it Giuseppe Conte, il commento di Renato Farina: "Lecca Silvio Berlusconi per sopravvivere ai suoi"

Giuseppe Conte non è stupido. Dunque ha paura. Pensa al futuro prossimo e a quello remoto. Perciò sta lusingando in pubblico e in privato l'opposizione per garantirsi un salvacondotto. Ha un bisogno ...

Attaccano la sua foto ai pali di via Saffi «Attenti a quest’uomo, avvelena cani»

Franco Innocenti, ex dirigente di Mps, si ritrova sbattuto sui muri cittadini con un’accusa infamante Sconvolto per l’accaduto, spera che le telecamere vicino al carcere abbiano ripreso i responsabili ...

