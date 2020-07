Da lunedì caldo africano anche in Sicilia e Calabria, picchi di 40 gradi a Firenze (Di sabato 25 luglio 2020) Gi da luned , segnalano gli esperti del portale Ilmeteo.it, attesa un ondata di caldo africano direttamente dal deserto del Sahara. Le temperature quindi saranno pronte a salire su valori altissimi, ... Leggi su gazzettadelsud

dr40653 : @simoh2o Non succede niente , ebbi la tua stessa esperienza l’anno scorso di ansia per un WE poi tornando in uffici… - GazzettaDelSud : Da lunedì caldo africano anche in Sicilia e Calabria, picchi di 40 gradi a Firenze - infoitinterno : Arriva il caldo vero: da lunedì in Piemonte afa e oltre 35 gradi per l'anticiclone subtropicale - SimonaSr29 : RT @effe1312: @SimonaSr29 fai più ghiaccio che puoi. Arriva il caldo vero: da lunedì in #Piemonte afa e oltre 35 gradi per l'anticiclone… - effe1312 : @SimonaSr29 fai più ghiaccio che puoi. Arriva il caldo vero: da lunedì in #Piemonte afa e oltre 35 gradi per l'an… -

