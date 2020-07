Crotone, Stroppa: “Bella lotta per il terzo posto in A, difficile fare previsioni” (Di sabato 25 luglio 2020) Dopo la promozione in Serie A del Crotone, Stroppa ha parlato della lotta per il terzo posto nella massima serie: “E’ una bella contesa. Dobbiamo tenere conto che questa pausa ha portato ad una difficile gestione degli allenamenti. Lo Spezia a delle assenze pesanti e secondo me le sta anche pagando. Il Pordenone è una squadra tosta e fare una previsione non è semplice”. Ha concluso il tecnico. Leggi su sportface

infoitsport : Crotone Calcio | Stroppa: «Una promozione dedicata a Sergio Mascheroni - CalciomercatoRP : RT @AttilioMalena: Il #Crotone ripartirà da #Stroppa anche nella prossima stagione #calciomercato @CalciomercatoRP @CalabreseCalcio - CalabreseCalcio : RT @AttilioMalena: Il #Crotone ripartirà da #Stroppa anche nella prossima stagione #calciomercato @CalciomercatoRP @CalabreseCalcio - AttilioMalena : Il #Crotone ripartirà da #Stroppa anche nella prossima stagione #calciomercato @CalciomercatoRP @CalabreseCalcio - zazoomblog : Il Crotone in A e la lezione di Stroppa - #Crotone #lezione #Stroppa -