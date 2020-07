Como, si schianta contro un muro a Mendrisio: morta comasca (Di sabato 25 luglio 2020) Como, 25 luglio 2020 - E' rimasta vittima di un incidente alla guida della propria auto in Svizzera, nei pressi di Mendrisio , una donna comasca di 73 anni che si è schiantata contro un muro mentre ... Leggi su ilgiorno

LeoFiorino : RT @Alien1it: #LurateCaccivio, #Como. Ragazzo undicenne con monopattino elettrico si schianta contro auto e finisce sul cofano. Lo salva il… - hairotterca : RT @Alien1it: #LurateCaccivio, #Como. Ragazzo undicenne con monopattino elettrico si schianta contro auto e finisce sul cofano. Lo salva il… - Alien1it : #LurateCaccivio, #Como. Ragazzo undicenne con monopattino elettrico si schianta contro auto e finisce sul cofano. L… -

Ultime Notizie dalla rete : Como schianta

IL GIORNO

Como, 25 luglio 2020 - E' rimasta vittima di un incidente alla guida della propria auto in Svizzera, nei pressi di Mendrisio, una donna comasca di 73 anni che si è schiantata contro un muro mentre pro ...La donna circolava a Mendrisio su via Francesco Borromini in direzione di via Cercera. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, giunta all'intersezione con quest'ultima via ha proseguito ...