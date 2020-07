Carabinieri arrestati a Piacenza: spuntano i dialoghi tra l’appuntato Montella e il pusher (Di sabato 25 luglio 2020) Tra le ipotesi di accusa, anche certificazioni fornite da un carabiniere per consentire a spacciatori piacentini di raggiungere Milano per rifornirsi di droga durante il lockdown. Dalle carte dei magistrati che indagano sulla caserma degli orrori di Via Caccialupo a Piacenza emergono dettagli che fanno rabbrividire, come quando l’appuntato Peppe Montella si vanta col figlio … L'articolo Carabinieri arrestati a Piacenza: spuntano i dialoghi tra l’appuntato Montella e il pusher proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

NicolaPorro : #Carabinieri arrestati a #Piacenza. E subito #ilariacucchi si tuffa sullo scandalo: ma a che titolo? Solo perché pu… - fattoquotidiano : Carabinieri arrestati a Piacenza, la mamma di Montella: “Parlano di Gomorra perché siamo napoletani. Lui e i colleg… - fanpage : #Carabinieri arrestati, rimosso dall’incarico il comandante di Piacenza - Libero_official : 'Una spacconata. Il nigeriano è caduto da solo'. #Carabinieri di #Piacenza, la sconvolgente 'spiegazione' dell'avvo… - franco_sala : RT @UltimoUMC: #carabinieripiacenza arrestati. Troppe parole. Comandante Generale #Carabinieri Nistri si dimette e sindacati militari vengo… -