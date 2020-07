Bologna-Lecce, i convocati di Mihajlovic: Tomiyasu indisponibile (Di sabato 25 luglio 2020) il Bologna ha reso nota la lista dei convocati di Sinisa Mihajlovic per la gara di domani contro il Lecce, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. La partita si disputerà domenica 26 luglio con fischio d’inizio fissato per le ore 17:15, match importante soprattutto per gli ospiti che stanno lottando per la salvezza. Portieri: Skorupski, Da Costa, SarrDifensori: Corbo, Denswil, Krejci, Danilo, Mbaye, Dijks, BoniniCentrocampisti: Dominguez, Medel, Poli, Svanberg, Baldursson, Soriano, LuciAttaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Santander, Cangiano Leggi su sportface

