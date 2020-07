Bollino rosso e nero: ecco tutte le date e le strade da evitare sulla via delle vacanze (Di sabato 25 luglio 2020) Luglio e agosto, i due mesi nei quali giorni e settimane dei calendari di milioni d'italiani si colorano di nero e rosso: i colori dei bollini che indicano traffico intenso sulle strade per le vacanze ... Leggi su stradafacendo.tgcom24

poliziadistato : #Estate2020 il calendario dei fine settimana con gli spostamenti più intensi contrassegnati da bollino rosso. Unica… - Viminale : Esodo estivo 2020, bollino rosso nell'ultimo fine settimana di #luglio. Prima di metterti in viaggio consulta le i… - elizswaann : Mi sono un pò rotta le palle delle persone che dicono 'per favore non sessualizzate Harry, che a lui da fastidio' e… - zazoomblog : Bollino rosso e nero: ecco tutte le date e le strade da evitare sulla via delle vacanze - #Bollino #rosso #nero:… - zazoomblog : Bollino rosso e nero: ecco le date e le strade da evitare sulla via delle vacanze - #Bollino #rosso #nero: #strade -