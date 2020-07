Australian Open 2021: il piano di Tiley per portare degli spettatori (Di sabato 25 luglio 2020) Il chief executive di Tennis Australia Craig Tiley sta studiando gli US Open e sta pensando a cosa fare per l’Australian Open 2021. Il torneo ancora oggi è in dubbio, ma qualora si dovesse giocare sicuramente andrà organizzata una bolla che ricalca quella prevista da USTA a New York. Il desiderio di Tiley è quello di portare degli spettatori: “Abbiamo diversi scenari. Sicuramente non batteremo il numero dei 821.000 spettatori avuti nel 2020, anche perché il 15% dei tifosi proveniente da oltreoceano non sarà qui – spiega la situazione – Naturalmente vediamo cosa succede negli altri tornei e sono positivo per il futuro, noi sosteniamo ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open Australian Open 2021: il piano di Tiley per portare degli spettatori Sportface.it Luthi svela i piani Federer: "A metà agosto riprenderà la racchetta in mano. Il rientro in Australia"

Severin Luthi alla vigilia dell'evento di Pro Cup a Bienne, ha parlato di ciò che aspetta Roger Federer, reduce dalla seconda operazione del 2020. "Roger sta bene, molto bene. Non sono sorpreso della ...

Chardy: “Guardare il tennis può essere noioso. Io sono per i cambiamenti”

Il transalpino Jeremy Chardy, 33 anni, è stato numero 25 ATP all’inizio del 2013, stagione in cui ha raggiunto i quarti di finale agli Australian Open (sconfitto da Andy Murray), suo miglior risultato ...

