Assediati in casa, su Raidue: trama, trailer e streaming (Di sabato 25 luglio 2020) Il 25 luglio 2020, alle 21:20 su Raidue, va in onda in film Assediati in casa, uscito negli Stati Uniti nel 2016. Un thriller che racconta uno dei peggiori incubi, ovvero l’irruzione in casa propria di sconosciuti Assediati in casa, trama Chloe (Natasha Henstridge) vive con il figliastro Jacob (William Dickinson) in una villa su un’isola remota. Il marito della donna e padre del ragazzino è spesso fuori per lavoro, lasciando a Chloe il compito di crescere Jacob, cosa non facile dal momento che il giovane mal sopporta la presenza della donna. Una sera, mentre a casa è ospite l’amica Alice (Johannah Newmarch) dei ladri tentano di fare irruzione in casa. Proprio Alice viene colpita a morte da dei colpi di ... Leggi su ascoltitv

zazoomblog : Assediati in casa su Raidue la salvezza arriva via telefono - #Assediati #Raidue #salvezza #arriva - GuidaTVPlus : 25-07-2020 21:05 #Rai2 Assediati in casa #StaseraInTV - RaiDue : Una nuova storia da brivido per il ciclo #nelsegnodelgiallo ?? in prima visione assoluta, 'Assediati in casa' ? ques… - TvItaMemories : #StaseraInTv (25 luglio 2020) #Rai1 - #UnaStoriaDaCantare #Rai2 - Assediati In Casa #Rai3 - Per Un Pugno Di Dollar… - CorriereUmbria : Stasera in tv 25 luglio, su Rai 2 il film Assediati in casa: la trama #televisione #tv #film #staseratv… -