Anticipazione soap: Una vita, doppio appuntamento oggi (Di sabato 25 luglio 2020) Anticipazioni e trame di Una vita del 25 luglio 2020, in doppio appuntamento:su Canale 5 dalle 13.40 e alle 20.30 su Rete 4. Ramon deve fare i conti con la fidanzata Carmen, che lo accusa di volerla simile alla moglie, la compianta Trini. Ad Acacias torna anche sua figlia Milagros, ma l’uomo fatica a riconoscerla. Il ricongiungimento tra i due non è così semplice né immediato. Sarà importante l’aiuto di Carmen. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazione soap

Io Donna

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda oggi 25 luglio 2020 in prime time su Rete 4? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio quello che accadrà que ...Trame e Riassunto delle puntate della Soap Una Vita in onda da lunedì 27 luglio al 1 agosto 2020. Scopri le Anticipazioni della Soap per gli episodi in onda su Canale 5. Bellita e Josè dovranno antici ...