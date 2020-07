Al via l'arte dei Nevercrew (Di sabato 25 luglio 2020) Sono iniziati i lavori per la realizzazione di "Close up" sulla facciata di uno stabile in Viale Franscini Leggi su media.tio.ch

LUGANO - Le balene dei Nevercrew sono tornate. Ha preso il via ieri l'opera "Close up", che il celebre collettivo di street artists ticinese darà alla luce sulla facciata di uno stabile in Viale Stefa ...

A Terzorio ed Alassio interessanti iniziative culturali

A partire da domani nella “Città del Muretto” ed a Terzorio si svolgeranno una serie di eventi di arte contemporanea nell’ambito della rassegna “Spiritum”. A Terzorio, alle 18 e 30 (nei locali della G ...

