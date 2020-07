Addio a Peter Green, chitarrista e cantante dei Fleetwood Mac (Di sabato 25 luglio 2020) Addio al chitarrista e cantante londinese Peter Green, cofondatore dei Fleetwood Mac. Aveva 73 anni e si è spento «pacificamente nel sonno» a Canvey Island, nella contea dell'Essex, in Inghilterra. «È con grande dolore che la famiglia di Peter Green annuncia la sua morte in questo fine settimana», si legge in una nota, come riferisce la Bbc. Era nato il 29 ottobre del 1946 a Londra. Considerato uno dei migliori chitarristi blues degli anni '60, Green è stato anche cantautore firmando brani come «Albatross», «The Green Manalishi» e «Black Magic Woman». Green si trovò impreparato a gestire il grande successo poco ... Leggi su iltempo

LaStampa : Addio a Peter Green, co-fondatore dei Fleetwood Mac - LaStampa : E' morto all'età di 73 anni Peter Green, tra i chitarristi più amati degli anni '60 e '70 e co-fondatore nel 1967 d… - tempoweb : Addio a #PeterGreen, chitarrista e cantante dei #FleetwoodMac #musica #uk #inghilterra #iltempoquotidiano… - UnioneSarda : Addio a #PeterGreeen, chitarrista dei #Fleetwoodmac - URMwebzine : Fleetwood Mac: addio al co-fondatore Peter Green -