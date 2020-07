Ultim’ora – Inchiesta su appalto camici, indagati Fontana e il cognato (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAttilio Fontana è indagato nell’ambito dell’Inchiesta sui camici aperta dalla procura di Milano. La notizia riguarda l’indagine sulla fornitura di camici della Dama spa, la società di Andrea Dini, cognato dello stesso Fontana. Sotto la lente degli inquirenti c’è la fornitura di 75mila camici venduti al prezzo di sei euro l’uno, assegnata il 16 aprile dalla centrale acquisti regionale. Come riporta “La Repubblica”, per i pm si sarebbe trattato di un’assegnazione senza gara che sarebbe avvenuta in conflitto di interessi, proprio perché a una società del cognato di Fontana di cui per altro la moglie del governatore ... Leggi su anteprima24

