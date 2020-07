Ultime Notizie Roma del 24-07-2020 ore 13:10 (Di venerdì 24 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio violento temporale su Milano esonda il Seveso traffico in tilt strade allagate terminata alle 9:20 le fondazioni del Seveso il Lambro i due fiumi che hanno inondato le strade di Milano a casa di un nubifragio che si è abbattuto sulla città Dalle prime ore del mattino e quanto scrive l’assessore comunale alla mobilità Marco Granelli su Facebook altri temporali in arrivo ora Amsa inizia la pulizia scrive l’assessore Istat a luglio lieve calo della fiducia da parte dei consumatori sale quello delle imprese Con riferimento alle imprese le Stime dell’istat evidenziano un aumento della fiducia diffusa tutti i settori Seppur con intensità diverse in particolare nell’industria l’indice di fiducia del settore manifatturiero sale ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezi… - fanpage : Il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, non le manda a dire - Agenzia_Ansa : Risalgono i #contagi in #Italia, +282 nelle ultime 24 ore. Ieri se ne erano registrati 129. Le nuove #vittime sono… - Notiziedi_it : Coronavirus a Roma, ultime notizie Covid e movida, sanzioni e locali chiusi - leoberthi : RT @AndFranchini: Scuola, solo i banchi non servono - La Stampa - Ultime notizie di cronaca e news dall'Italia e dal mondo -