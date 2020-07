Turchia, troppi fedeli alla moschea di Santa Sofia: stop agli accessi (Di venerdì 24 luglio 2020) L'intera area predisposta per accogliere i fedeli all'esterno di Santa Sofia è stata riempita e non saranno più ammessi ulteriori ingressi come misura precauzionale contro il Covid-19. Lo ha reso noto ... Leggi su tgcom24.mediaset

FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Turchia, troppi fedeli alla moschea di Santa Sofia: stop agli accessi #Turchia - GiuseppeLorin : RT @repubblica: Turchia, prima preghiera del venerdì a Santa Sofia. Stop agli accessi per troppi fedeli presenti [aggiornamento delle 11:00… - repubblica : Turchia, prima preghiera del venerdì a Santa Sofia. Stop agli accessi per troppi fedeli presenti [aggiornamento del… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Turchia, troppi fedeli alla moschea di Santa Sofia: stop agli accessi #Turchia - ErasmoPartenope : RT @MediasetTgcom24: Turchia, troppi fedeli alla moschea di Santa Sofia: stop agli accessi #Turchia -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia troppi Turchia: oggi la prima preghiera a Santa Sofia moschea Agenzia ANSA Turchia, la prima preghiera a Santa Sofia, ora moschea. Troppi fedeli, stop agli accessi

Sin dalle prime ore del mattino, diverse migliaia di fedeli musulmani si sono riversati nella zona, chiusa al traffico già da ieri sera Condividi Pechino chiude il consolato Usa a Chengdu ...

Turchia, troppi fedeli alla moschea di Santa Sofia: stop agli accessi

L'intera area predisposta per accogliere i fedeli all'esterno di Santa Sofia è stata riempita e non saranno più ammessi ulteriori ingressi come misura precauzionale contro il Covid-19. Lo ha reso noto ...

Sin dalle prime ore del mattino, diverse migliaia di fedeli musulmani si sono riversati nella zona, chiusa al traffico già da ieri sera Condividi Pechino chiude il consolato Usa a Chengdu ...L'intera area predisposta per accogliere i fedeli all'esterno di Santa Sofia è stata riempita e non saranno più ammessi ulteriori ingressi come misura precauzionale contro il Covid-19. Lo ha reso noto ...