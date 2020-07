Tris di Samsung Galaxy S21 nel 2021: solo 2 tagli di memoria? (Di venerdì 24 luglio 2020) Mancano almeno 7 mesi al lancio dei Samsung Galaxy S21, eppure iniziano ad esserci alcune speculazioni interessanti proprio in riferimento alla gamma che succederà gli attuali Samsung Galaxy S20. Squadra vincente non si cambia e anche le prossime ammiraglie dovrebbero giungere in tre modelli di valore crescente. Un Samsung Galaxy S21 standard dalle dimensioni più compatte dovrebbe essere affiancato da una versione Galaxy S21 Plus e ancora da un ultimo esemplare ancora più accessoriato, il Galaxy S21 Ultra. La cosa non stupisce affatto, come fa notare anche la fonte SamMobile, visto che per la serie Samsung Galaxy S10 e poi anche Samsung Galaxy S20 è stata ... Leggi su optimagazine

