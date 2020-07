Tragico incidente sulla Circumvallazione esterna: Mariano muore dopo lo schianto (Di venerdì 24 luglio 2020) Drammatico incidente stanotte sulla Circumvallazione esterna di Napoli, tra Arzano e Casavatore. Un ragazzo di Melito, Mariano Saggese, è morto dopo essersi schiantato con lo scooter contro un’auto. Tragico incidente sulla Circumvallazione esterna: Mariano muore dopo lo schianto Le cause del sinistro stradale sono ancora da chiarire. Stando alla prime informazioni, Saggese stava percorrendo la … L'articolo Tragico incidente sulla Circumvallazione esterna: Mariano muore dopo lo ... Leggi su teleclubitalia

Ancora sangue sulle strade cremonesi. Ieri nel tardo pomeriggio si è verificato un tragico scontro frontale lungo via Mantova, località Gadesco. Nello scontro tra un mezzo pesante e una Mercedes C220 ...Un morto e un ferito il tragico bilancio del brutto incidente che si è verificato questa mattina in via Zanardi. A perdere la vita è stato il conducente di un camion utilizzato per la raccolta dei rif ...