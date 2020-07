Traffico Roma del 24-07-2020 ore 18:30 (Di venerdì 24 luglio 2020) Luceverde Roma ben ritrovate l’ascolto in studio Daniele guerrisi nella zona di Casal Monastero ancora incolonnamenti per un incidente in via di Sant’Alessandro tra via Belmonte in Sabina e la via Tiburtina In entrambe le direzioni di marcia sulla Pontina verso Latina code dalla bivio con la Colombo sino a Castel di Decima poi a seguire da Pomezia fino ad Aprilia code anche in direzione della capitale da Tor de’ Cenci al Raccordo proprio sul raccordo in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti dalla Nomentana alla Prenestina in esterna Si procede a rilento dalla Laurentina alla Romanina in zona Infernetto riaperta la carreggiata laterale di via Cristoforo Colombo in precedenza chiusa verso Roma a causa di un incendio in tema di trasporto pubblico servizio interrotto sulle linee tram 3 edotto a causa di un incidente ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 24-07-2020 ore 15:30 RomaDailyNews ATAC, Fastweb, Ericsson: ecco il primo autobus 5G

Roma 5G è un progetto di Fastweb, Ericsson, ATAC e Roma Capitale per dar vita alla smart city di domani partendo dal primo autobus 5G sulle strade. Roma 5G è un progetto di Fastweb, Ericsson, ATAC e R ...

Esodo estivo: bollino nero l’8 agosto, tra il 7 e il 9 i maggiori volumi di traffico

ROMA – Giornata da bollino nero sulle autostrade italiane il prossimo 8 agosto. E’ quanto prevdde il Piano dei servizi per lïesodo estivo 2020 di Viabilità Italia. I dati di traffico riferiti a questi ...

