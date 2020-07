Tortini di verdure e formaggio: leggerissimi e veloci da preparare (Di venerdì 24 luglio 2020) Avete invitato degli amici vegetariani a pranzo? Potete cucinare degli ottimi Tortini di verdure e formaggio super leggeri e con poche calorie. Ingredienti fare dei Tortini di verdure e formaggio Per preparare dei Tortini di verdure e formaggio, vi serviranno: 400 grammi di patate 350 grammi di zucchine 100 grammi di scamorza affumicata 40 ml di olio di extravergine di oliva 20 grammi di formaggio grattugiato Un uovo intero 1 peperone rosso Un pizzico di sale ed un pizzico di pepe nero. Per imburrare gli stampi dei Tortini: 60 grammi di formaggio grattugiato Un po’ di burro. Le dosi indicate sono per circa 8 Tortini. Come cucinare i ... Leggi su pianetadonne.blog

Direttamente dal titolare del Radici di Padova, cimentatevi con la gallina in primavera e il tortino al cioccolato con gelato alla vaniglia Con la cucina nel sangue. Nasco a Padova nel 1985 e frequent ...

Pedalata in campagna di 13 km con cena finale all’Ecomuseo

La cena, in programma alle 19.30 alla Locanda dell’allegra mutanda (all’interno dell’Ecomuseo) prevede: strozzapreti al sugo dell’orto, tortino di melanzane e zucchine, frittata di cipolle e dadolata ...

