Stop licenziamenti 2020 e sgravi fiscali assunzioni: le novità del governo Palazzo Chigi ha dato l'ok per un nuovo scostamento di bilancio di 25 miliardi di euro per il 2020. Risorse che sarebbero investite in una sorta di terza finanziaria, una terza Manovra (per il numero di risorse impiegate il paragone ci sta) nella quale molto spazio dovrebbero trovare le misure per il rilancio del mercato del lavoro. Tra i punti salienti lo Stop licenziamenti per tutto l'anno, anche grazie al prolungamento della cassa integrazione di ulteriori 18 settimane, aiuti alle imprese a riprendere l'attività e sgravi fiscali sulle assunzioni.

