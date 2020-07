Salvini: “Italiani stanchi di veder sbarcare migliaia di nullafacenti delinquenti e infetti” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Noi avevamo azzerato gli sbarchi, nella vita contano i numeri: gli sbarchi quest’anno sono triplicati rispetto all’anno scorso, e in più ci arrivano infetti”. Lo ha affermato Matteo Salvini, segretario della Lega, in risposta al sindaco di Lampedusa Totò Martello che aveva lamentato come, da ministro dell’Interno, Salvini non avesse mai visitato l’isola malgrado i ripetuti inviti dello stesso sindaco. “Se il sindaco di Lampedusa ama i turisti che siamo costretti a pagare e non i turisti che pagano, è un poveretto”, ha detto Salvini, a margine di una iniziativa elettorale a Calenzano (Firenze) a sostegno della candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, Susanna Ceccardi. “Ieri – ha aggiunto – ho parlato con tanti cittadini, ... Leggi su sportface

LegaSalvini : ?? #Salvini: Altro che barconi, questa è Lampedusa! Chiudere i porti, restituire l'isola ai lampedusani, la Sicilia… - fanpage : “Noi non li facciamo uscire dall’aula se questi vogliono tenere sotto ricatto gli italiani fino al 31 ottobre. Non… - matteosalvinimi : #Salvini: Chiediamo troppo se proponiamo di usare 13 dei 209mld per attuare la #FlatTax? Tagliate le tasse agli Ita… - Gianni13_ : RT @DioAbbiPieta: Ma Salvini e Meloni sono dalla parte degli italiani solo a parole? In Italia fanno la voce grossa, ma quando si parla di… - ufogufo : RT @ValterRimini: @GiorgiaMeloni Cara Giorgia la dovete smettere di prendere in giro gli italiani tu e Salvini !!! -

