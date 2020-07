Non c’è pace per Milano. Bomba d’acqua sul capoluogo lombardo: esonda il Seveso. Allagamenti in diverse zone della città (Di venerdì 24 luglio 2020) Un violento temporale si è abbattuto nelle prime ore del mattino a Milano provocando Allagamenti in alcune zone della città. Molte le segnalazioni ai vigili del fuoco che riguardano in particolare i quartieri a nord del capoluogo lombardo dove scorre il fiume Seveso che è esondato. Questo ha creato problemi di circolazione nella zona Nord Est, nella zona di viale Zara, Niguarda e viale Sarca. “Sotto controllo” anche il fiume Lambro nella zona est. Problemi in alcuni scantinati e sottopassi. Difficoltà per qualche linea tranviaria, sempre nei quartieri a Nord, a Niguarda principalmente proprio a causa dell’uscita del Seveso, sostituite con autobus. L'articolo Non c’è ... Leggi su lanotiziagiornale

