'Ndrangheta, 6 latitanti arrestati in Sud America e Albania: alcuni legati ai Bellocco di Rosarno (Di venerdì 24 luglio 2020) Sei latitanti ritenuti appartenenti o contigui alle cosche di 'Ndrangheta sono stati arrestati tra Argentina, Costarica e Albania nell'ambito del progetto "I can", Interpol cooperation against '... Leggi su gazzettadelsud

poliziadistato : #Scip cooperazione internazionale di polizia Arrestati 6 latitanti in Argentina, Costa Rica e Albania in ambito op… - Adnkronos : '#Ndrangheta, catturati 6 latitanti tra Argentina, Costa Rica e Albania - zazoomblog : Ndrangheta 6 latitanti arrestati in Sud America e Albania: alcuni legati ai Bellocco di Rosarno - #Ndrangheta… - zazoomblog : ‘Ndrangheta 6 latitanti arrestati tra Albania Argentina e Costa Rica. I video delle irruzioni tra armi soldi e drog… - Quasimezzogiorn : ‘Ndrangheta, catturati 6 latitanti tra Argentina, Costa Rica e Albania -