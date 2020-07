Milano affoga, bomba d'acqua e città ko: i tombini come geyser, immagini-choc (Di venerdì 24 luglio 2020) Ci risiamo. Ancora una bomba d'acqua a Milano, dove un forte acquazzone piovuto nella notte e nelle prime ore dell'alba paralizza la città. Molteplici chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi allagati e altre criticità, in particolare nella zona Nord e a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsaamo (anche se, ad ora, Lambro e Seveso non sono esondati). Impressionanti alcune immagini che arrivano sempre da Milano nord, dove i tombini si sono trasformati in una sorta di geyser, con potentissimi getti d'acqua a causa del sovraccarico della struttura. Uno dei video che rimbalzano su Twitter lo potete vedere qui sotto. Leggi su liberoquotidiano

