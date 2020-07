Meteo Roma del 24-07-2020 ore 19:15 (Di venerdì 24 luglio 2020) Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord per tubazione in arrivo con pioggia temporali diffusi su tutte le regioni i fenomeni più intensi tremendi guria miglioramento in serata nottata con residue piogge in Romagna al centro mattinata all’insegna del bel tempo sole prevalente passaggio temporalesco tra il pomeriggio e la serata su tutte le regioni eccetto lungo le coste aree limitrofe di Toscana il Lazio al sud ennesima giornata all’insegna del bel tempo e sole prevalente su tutti i tori da segnalare soltanto locali piogge acquazzoni Molise tra la serata e la nottata Temperature previste in calo specie al nord Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Leggi su romadailynews

