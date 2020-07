Messi Inter, sogno possibile: Zhang ha la forza per prendere l’argentino (Di venerdì 24 luglio 2020) Il papà di Leo Messi sbarca a Milano e i tifosi dell’Inter sognano il grande colpo: semplice suggestione o sogno possibile? Lo sbarco a Milano del papà di Lionel Messi ha acceso immediatamente le fantasie e i sogni dei tifosi dell’Inter. Jorge Messi è pronto, infatti, ad andare a vivere in una casa vicina alla sede dell’Inter, tra i grattacieli di Porta Nuova. Il papà di Leo ha fatto domanda al Comune di Milano per avere la residenza il 6 giugno. Da tempo aveva in mente di fare qualcosa con l’Italia. E trasferirà la base dei suoi affari in città nel mese di agosto. Come spiega La Gazzetta dello Sport con Suning, che dall’estate 2016 ha messo nelle casse Interiste ... Leggi su calcionews24

marcoconterio : ?? ?? Secondo quanto riportato da Radio Rai, il padre di Lionel #Messi sarà in estate a Milano per trattare il passag… - Gazzetta_it : La famiglia #Messi sbarca a Milano ad agosto! Gli interisti sognano, ma #Marotta... - SkySport : Messi, il papà compra casa a Milano: ma il calciomercato e l'Inter non c'entrano - duppli : Messi all’Inter oscurerebbe il colpo CR7 alla Juve, a meno che il portoghese non regali la Champions ad Agnelli - vanandrix79 : RT @bergomifabio: MESSI INTER, LA VERITÀ. COL VATE TUTTI MA TUTTI I NOMI, DA KANTE A EMERS... -