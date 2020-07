Le Rarities di Lucio Battisti in un cofanetto esclusivo: tracklist e data di pubblicazione (Di venerdì 24 luglio 2020) Arriva Rarities di Lucio Battisti, una raccolta di outtake, versioni alternative e brani rimasti in realtà esterne alla discografia della voce di Poggio Bustone. Da poco, del resto, l'intera esperienza artistica di Lucio Battisti ha fatto il suo approdo sui digital stores e con Rarities ci accorgiamo di quanti aggiornamenti siano necessari. Non mancheranno le piccole perle come la extended version di Pensieri E Parole o il brano Le Formiche, scritto per Wilma Goich. C'è anche La Farfalla Impazzita, brano che la coppia Mogol-Battisti scrisse per Johnny Dorelli che lo presentò al Festival di Sanremo 1968 insieme a Paul Anka. Rarities di Lucio Battisti uscirà il 25 settembre su CD e ... Leggi su optimagazine

