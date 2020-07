Le lacrime dei Carabinieri dopo l'arresto: "Non immaginavamo di arrivare a questo punto" (Di venerdì 24 luglio 2020) Hanno pianto i Carabinieri della Levante quando all’alba di mercoledì i finanzieri di Piacenza li hanno buttati giù dal letto, per portarli in prigione a Cremona. Come riporta Repubblica, la loro sarebbe stata una reazione di sorpresa: “Non immaginavamo di arrivare a questo punto”, noi “non abbiamo mai intascato un euro”.Migliaia di pagine tra intercettazioni telefoniche, captazioni ambientali e fotografie rendono l’indagine solidissima. Il pm Grazia Pradella aspetta di capire se i Carabinieri vorranno collaborare: tra gli arrestati l’unico che ha continuato ad avere un atteggiamento sereno è stato Giuseppe Montella, l’appuntato attorno al quale gira tutta la storia della Levante.Leggi anche... I ... Leggi su huffingtonpost

