Il Mattino: Osimhen, un affare complessivo da 100 milioni per il Napoli (Di venerdì 24 luglio 2020) Riprende quota e dovrebbe arrivare in chiusura a breve l’affare Osimehn per il Napoli. Negli ultimi due giorni ci sono stata ulteriori sviluppi, come riporta oggi il Mattino che indicano che gli azzurri hanno scalzato la minaccia della Premier Negli ultimi due giorni sono arrivati diversi segnali positivi e l’operazione ha preso nuovamente quota in maniera decisa dopo una fase di stop e con i sondaggi delle squadre di Premier (Manchester United e Liverpool): sono proseguiti anche ieri in maniera positiva i contatti tra il Napoli e il Lille e con William D’Avila, l’agente di Osimhen che a breve incontrerà nuovamente di persona il ds azzurro Giuntoli per poi poter chiudere il tutto con il club azzurro. Osimhen sarà un maxi-investimento da 100 ... Leggi su ilnapolista

