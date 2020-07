Il clamoroso autogol di Gentiloni. E la Meloni smaschera Conte: quale vittoria (Di venerdì 24 luglio 2020) Il "trionfo" di Giuseppe Conte a Bruxelles diventa giorno dopo giorno una vittoria di Pirro. A smontare gli entusiasmi per i miliardi del recovery fund è lo stesso Paolo Gentiloni, commissario europeo all'economia. L'ennesima prova dell'europacco. Come sottolinea la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: "Il commissario europeo all'Economia Gentiloni smentisce le nostre più rosee previsioni e dice che le risorse del Recovery Fund arriveranno nella 'seconda metà' del 2021. Un'altra conferma che in Europa non è stato ottenuto quel trionfo che ci racconta la maggioranza giallorossa e che la questione dei tempi, oltre a quella delle condizionalità, rimane uno dei punti più critici dell'accordo raggiunto nel Consiglio europeo". Le aziende ... Leggi su iltempo

