I banchi a rotelle della Azzolina costeranno fino a 400€ l’uno Nel frattempo le scuole cadono a pezzi

Il Commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri ha indetto la gara pubblica europea per l'acquisto di un massimo di tre milioni di banchi monoposto anti-Covid ritenuti indispensabili per mantenere il distanziamento fisico e consentire così la riapertura delle scuole in presenza a settembre. La gara prevede la fornitura fino a 1,5 milioni di banchi monouso tradizionali e fino a 1,5 milioni di banchi di tipo più innovativo. Il bando contiene i criteri sulla base dei quali le offerte saranno valutate secondo una procedura "concorrenziale, trasparente e accelerata". Ricordiamo che il costo di un banco monoposto potrebbe arrivare anche a 300-400 euro.

