I 40 motivi per cui le persone scelgono di cambiare casa (fantasmi inclusi) (Di venerdì 24 luglio 2020) Una lista delle principali ragioni per cui le persone decidono di vendere casa. La ricerca condotta da un’agenzia immobiliare britannica. Molti scelgono di lasciare casa per avere più spazio. Alcuni arrivano a vendere la loro abitazione per incompatibilità con il vicinato. Ma c’è anche chi vuole semplicemente avvicinarsi al lavoro o al suo ristorante preferito, e persino chi scappa da una casa infestata. L’agenzia immobiliare britannica Strike, una delle più solide del Regno Unito, ha condotto un sondaggio su 2 mila persone che hanno lasciato casa negli ultimi tempi. I risultati sono stati resi noti e hanno svelato ragioni scontate ma anche altre decisamente imprevedibili. Strike lavora esclusivamente ... Leggi su bloglive

M5S_Europa : Per la prima volta in #Italia chi ha sbagliato non riceve sconti. L'accordo trovato su #Autostrade rappresenta un r… - virginiaraggi : Questa mattina abbiamo trasferito e regolarizzato le ultime 26 bancarelle nel territorio di Ostia, nel Municipio X.… - NicolaPorro : Per anni i mullah europeisti avevano visto in #Rutte un 'argine contro i sovranisti'. Ora, invece, il leader olande… - Quasiapodittico : RT @fdragoni: Secondo semestre 2021. Arrivano 8 miliardi. Di cui 5 dovranno essere restituiti a partire dal 2026. Mentre il reddito perso q… - frasigno66 : RT @fdragoni: Secondo semestre 2021. Arrivano 8 miliardi. Di cui 5 dovranno essere restituiti a partire dal 2026. Mentre il reddito perso q… -

Ultime Notizie dalla rete : motivi per «L’Arcetana ha ottimi motivi per ripartire con fiducia» La Gazzetta di Reggio Nocera Inferiore: Lavori di riqualificazione stradale in città

Da lunedì 27 luglio iniziano i lavori di rifacimento di alcuni tratti stradali cittadini, ove si riscontrano dissesti nel manto bituminoso. Essi saranno scaglionati e interesseranno le strade di segui ...

"Non posso lasciar andare". La deputata di New York Alexandria Ocasio-Cortez replica agli insulti del collega repubblicano

al termine di un acceso scontro sui motivi dell’impennata del crimine in numerose città, compresa New York. Secondo la democratica la colpa è della disoccupazione crescente e della mal gestione del ...

Da lunedì 27 luglio iniziano i lavori di rifacimento di alcuni tratti stradali cittadini, ove si riscontrano dissesti nel manto bituminoso. Essi saranno scaglionati e interesseranno le strade di segui ...al termine di un acceso scontro sui motivi dell’impennata del crimine in numerose città, compresa New York. Secondo la democratica la colpa è della disoccupazione crescente e della mal gestione del ...