"Gli italiani hanno le pal** piene di vedere sbarcare nullafacenti". Salvini, la replica per le rime al sindaco di Lampedusa (Di venerdì 24 luglio 2020) Matteo Salvini prosegue la sua battaglia contro i continui sbarchi. "Noi avevamo azzerato gli sbarchi, nella vita contano i numeri. Gli sbarchi quest'anno sono triplicati rispetto all'anno scorso e in più ci arrivano infetti. Se il sindaco di Lampedusa ama i turisti che siamo costretti a pagare e non i turisti che pagano, è un poveretto", ha detto il leader della Lega impegnato a Calenzano per un'iniziativa a sostegno della candidata del centrodestra alla presidenza della Toscana, l'europarlamentare Susanna Ceccardi. L'ex ministro dell'Interno ha usufruito dell'occasione per rispondere per le rime al sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, che lo aveva criticato per non essere mai stato sull'isola da ministro: "Io ieri ho parlato con tanti cittadini, ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Con questa grave crisi economica e 12 milioni di cartelle esattoriali in arrivo, gli Italiani ne hanno le scatole p… - matteosalvinimi : Gli italiani sono stati bloccati in casa per mesi ma i clandestini non rispettano la quarantena, mentre i tunisini… - caritas_milano : 'Il mondo può essere salvato solo dal soffio della scuola' Talmud Rapporto Istat: Italia fanalino di coda in Euro… - CameranMax : RT @matteosalvinimi: Con questa grave crisi economica e 12 milioni di cartelle esattoriali in arrivo, gli Italiani ne hanno le scatole pien… - danieledv79 : RT @brunasaracco: Mai far indispettire i 5cosi, che se si arrabbiano sono guai. #crimi ha detto basta, sul #Mes 'gli italiani sono stanchi'… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani Mes: Salvini, Gualtieri difende Troika anzichè gli italiani - Ultima Ora Agenzia ANSA Giro d’Italia, ora è ufficiale: il via il 3 ottobre da Monreale, tutte le tappe siciliane

Il Giro d’Italia partirà da Monreale, il prossimo 3 ottobre. Vista l’impossibilità di far cominciare la corsa rosa dall’Ungheria, la Rcs ha deciso che sede della Grande Partenza sarà proprio l'isola, ...

Xbox Series X e le esclusive: promessa infranta o date di uscita lontanissime?

Xbox Series X riceverà diverse esclusive, stando alla presentazione di ieri: giochi che gireranno sulla nuova console Microsoft e naturalmente su PC, ma non su Xbox One. Si tratta di una promessa infr ...

Il Giro d’Italia partirà da Monreale, il prossimo 3 ottobre. Vista l’impossibilità di far cominciare la corsa rosa dall’Ungheria, la Rcs ha deciso che sede della Grande Partenza sarà proprio l'isola, ...Xbox Series X riceverà diverse esclusive, stando alla presentazione di ieri: giochi che gireranno sulla nuova console Microsoft e naturalmente su PC, ma non su Xbox One. Si tratta di una promessa infr ...