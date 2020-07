È vera la frase attribuita da Salvini a Vincenzo De Luca sui migliaia di morti del nord Italia (Di venerdì 24 luglio 2020) I nostri contatti ci segnalano un post pubblicato da Matteo Salvini su Vincenzo De Luca. Al presidente della Regione Campania viene attribuita una frase sul nord Italia che, secondo il governatore, avrebbe speso tempo con iniziative pubbliche durante il lockdown con i vari slogan: “Non si ferma” per poi fermarsi a contare i morti. Salvini usa un meme con un virgolettato. Si diceva “Milano non si ferma”, “Bergamo non si ferma”, “Brescia non si ferma”, poi si sono fermati a contare migliaia di morti. Vincenzo De Luca Ciò che viene attribuito da Matteo Salvini a ... Leggi su bufale

