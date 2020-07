E’ morto Paolo Sassone-Corsi: biologo e genetista amato in America (Di venerdì 24 luglio 2020) E’ morto Paolo Sassone-Corsi: biologo e genetista amato in America. Aveva 64 anni e viveva in California da molti anni Il biologo e genetista Paolo Sassone-Corsi è deceduto nella sua casa di Irvine, in California, nelle scorse ore. A darne notizia all’Adnkronos è stato il collega Giuseppe Novelli, che insieme a lui aveva partecipato non … L'articolo E’ morto Paolo Sassone-Corsi: biologo e genetista amato in America proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

NovelliGnovelli: Morto il biologo e genetista Paolo Sassone-Corsi