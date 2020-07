De Luca chiude la Campania: obbligo di quarantena per chi proviene dall’estero (Di venerdì 24 luglio 2020) I cittadini che arrivano da paesi esteri devono obbligatoriamente osservare la quarantena. E’ quanto prevede una nuova ordinanza della Regione Campania. L’Unità di Crisi Regionale per l’emergenza Covid-19, convocata dal governatore Vincenzo De Luca, si è riunita per esaminare l’attuale situazione epidemiologica. Al termine della riunione, il Presidente De Luca ha annunciato entro stasera l’emanazione di una nuova ordinanza ai fini della prevenzione e del contenimento del contagio. L’ordinanza, rendono noto dalla Presidenza della Regione, conterrà inoltre anche le seguenti misure: Blocco dei mezzi pubblici (bus e treni) se a bordo vi è un passeggero privo di mascherina, che sarà multato e fatto scendere; Sarà previsto il massimo della sanzione ... Leggi su sportface

